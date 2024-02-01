Война в Украине: три возможных сценария развития в 2024 году

Есть группы факторов, которые играют ключевую роль в определении будущих сценариев развития войны между Россией и Украиной.

Война в Украине уже не вписывается ни в какие прогнозы. Мировые аналитики еще до начала вторжения прочили, что Украина будет сопротивляться максимум несколько недель, а Россия будет доминировать в воздухе. Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже почти два года.

Старший научный сотрудник по политике Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель поделился своими соображениями о том, как может развиваться война в Украине в этом году, пишет Европейский совет по международным отношениям.

Эксперт назвал, в частности, три возможных сценария.

Положительный сценарий

В самом положительном для Украины сценарии Дональд Трамп не может баллотироваться в президенты, и Никки Гейли становится номинанткой от республиканцев. Она быстро переходит к критике слабости и нерешительности администрации, что Джо Байден отвечает увеличением помощи Украине. Внутренние настроения меняются, и США начинают оказывать Киеву более щедрую помощь, в частности, более современные истребители F-16 C/D с соответствующими боеприпасами и ракеты ATACMS. Благодаря этому Украина может оттеснить российские военно-воздушные силы дальше фронта, снижая их эффективность.

В то время как Украина сдерживает российские наступления и наносит значительные потери в живой силе и технике, ей удается одновременно улучшать свою подготовку в тылу. Она повышает сплоченность своих подразделений, формирует бригады новой силы и испытывает новые прототипы средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Промежуточный сценарий

В промежуточном сценарии администрация Байдена в течение 2024 года находится в беспорядочной предвыборной кампании. Республиканцы в Конгрессе ведут себя трансакционно, обменивая пакеты помощи Украине на уступки во внутренних проектах, таких как стена вдоль южной границы Соединенных Штатов. США продолжают предоставлять Украине, но мало.

Тем временем европейцы продолжают поставлять только около трети обещанных боеприпасов и запчастей, что помогает США удерживать Украину на плаву, но только в оборонной позиции.

Украине удается держать свои позиции в поле боя. На Донбассе ей придется уступить некоторые территории под давлением россиян. Но она сохранит целостность своих оборонительных линий и воюющих там формирований. Нехватка бронетехники в Украине станет особенно ощутимой во второй половине 2024 года, когда европейцы закончат поставки техники времен холодной войны, которую они держали на складах.

Чтобы справиться с нехваткой техники и нехваткой подготовленных офицеров, Украина расформирует некоторые созданные бригады, чтобы достичь лучшего уровня укомплектования остальных соединений. Она также продолжает разрабатывать и экспериментировать с новым оборудованием отечественного производства и усовершенствовать свою оборонную тактику и слаженность подразделений в течение года. Однако из-за необходимости жертвовать солдатами ради сохранения драгоценного и незаменимого оборудования до конца 2024 года укомплектование личным составом станет все более сложной задачей.

Украина остается в обороне и переживет 2024 год, а результат президентских выборов в США определит ход войны в 2025 году.

Отрицательный сценарий

В наиболее негативном для Украины сценарии кандидатом в президенты становится Трамп, а в американском дискурсе все больше доминирует антиукраинская риторика. В Конгрессе республиканцы хотят, чтобы Байден при любых обстоятельствах потерпел поражение, и отказываются идти на торги, чтобы сохранить поставки оружия Украине. Европейцы все еще посылают оружие, но им не хватает производственных мощностей и резервных запасов, необходимых для того, чтобы компенсировать потери США.

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Украинские войска испытывают все большую нехватку снарядов и ракет, необходимых им для поддержки хотя бы оборонительных действий. Вооруженные силы РФ используют эту ситуацию для усиления давления на украинские позиции. Это давление мешает Украине осуществлять ротацию своих военнослужащих на фронте, оставляя ее неспособной выводить бригады из боевого дежурства для тренировок и восстановления. До конца 2024 года большинство украинских бригад будут уставшими и истощенными.

При отсутствии американских поставок Украине критически не хватает ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух" для своих истребительных сил. Россия пользуется этим. Беспилотники зондируют местные системы противовоздушной обороны, а обычные истребители присоединяются к атакам крылатыми ракетами. Эти бомбардировки препятствуют планам Украины возродить свою оборонную промышленность и заменить западные боевые системы системами отечественного производства.

Все более мрачные перспективы побуждают многих украинцев к бегству. До конца 2024 года 10 миллионов украинцев бегут в ЕС, и эта цифра продолжит расти. Расходы европейцев на прием беженцев значительно превышают расходы по военной помощи Киеву.

Война в Украине многими на Западе считается проигранной, хотя сама Украина продолжает бороться - вопреки обстоятельствам.

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