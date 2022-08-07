Война в Украине в 2023 году: военный эксперт дал прогноз относительно будущих ракетных ударов РФ

Какой будет война и стратегия России.

В Украине война не завершится в начале 2023 года.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, РФ в войне в Украине не будет менять стратегию. Ракетные удары останутся основным методом ведения войны.

Коваленко отметил, что интенсивность ракетных ударов оккупантов по украинским городам постепенно уменьшается. Он напомнил, что 24 февраля РФ выпустила по территории Украины более 160 крылатых и баллистических ракет.

"Это огромное количество. Однако когда оккупанты последний раз использовали для удара по Украине более 100 ракет в сутки? Или когда мы слышали о том, что были использованы крылатые ракеты типа "Калибр" или Х-101?" – сказал военный обозреватель.

Он добавил, что россияне обстреливают украинские города ракетами большой дальности с паузами в 3-4 дня, а иногда даже неделю.

"Оккупанты даже используют для ударов преимущественно переработанные ЗРК С-300. Это о многом свидетельствует. Им не хватает такого оружия. Оно очень-очень дефицитное", — отметил эксперт.

Как сказал Коваленко, Николаев, Харьков, Славянск, Бахмут и другие прифронтовые города, страдают от интенсивности обстрелов, что зависит от расстояния до линии фронта.

"Если населенные пункты расположены в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, российские оккупанты будут их обстреливать 24 на 7, потому что это их тактика террора гражданского населения. Террор гражданского населения – это неотделимая составляющая российских методов ведения войны", — сказал Коваленко.

По его мнению, когда ВСУ смогут отодвинуть врага на большее расстояние, обстрелы таких населённых пунктов прекратятся.

Чем интенсивнее ВСУ будут идти в контрнаступление и увольнять все больше территорий, тем реже будут происходить эти обстрелы. Мы будем гнать россиян с нашей территории, и у них не будет возможности наносить удары по ствольной и реактивной артиллерии по нашим городам", — сказал он.

Освобождение правого берега Днепра в Херсонской области значительно снизит вероятность нанесения ракетных ударов по Николаеву, считает эксперт.

А освобождение поселка Казачья Лопань и других населенных пунктов к северу и северо-востоку от Харькова обеспечат уменьшение количества обстрелов города.

Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа "будут на карандаш" военкоматы.

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