Война в Украине: в Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России — штаб ООС (фото)

Война в Украине: в Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России — штаб ООС (фото)

В штабе ООС опубликовали фото одного из сбитых беспилотников, на котором видно, что он принадлежит МЧС РФ.

В Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России.

Об этом сообщается на Facebook-странице операции Объединенных сил.

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10", — говорится в сообщении.

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В штабе ООС опубликовали фото одного из сбитых беспилотников, на котором видно, что он принадлежит МЧС РФ.

"Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями", — добавили в ООС.

Напомним, в Минобороны Украины предупредили о возможных ракетных ударах российских войск с Черного моря. Ведь РФ сосредоточила там три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Суммарный залп этих носителей составляет около 20 ракет.