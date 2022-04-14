Война в Украине: в Генштабе рассказали о перемещении армии РФ в Беларуси

Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях военная ситуация существенных изменений не претерпела.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 14 апреля.
"Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего Государства", — рассказали в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.
"Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил российской федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются мероприятия по снятию с длительного хранения на базах и складах", – сообщили в Генштабе.
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