Война в Украине: в Генштабе рассказали о перемещении армии РФ в Беларуси

Война в Украине: в Генштабе рассказали о перемещении армии РФ в Беларуси

Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях военная ситуация существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 14 апреля.

"Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего Государства", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.

"Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил российской федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются мероприятия по снятию с длительного хранения на базах и складах", – сообщили в Генштабе.

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