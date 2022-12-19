Война в Украине ведется на четыре фронта: какие и что нужно для победы

Война в Украине ведется как минимум на четыре фронта. Каждый может стать решающим.

Об этом пишет Карстен Фриис, старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики в колонке для норвежской газеты Aftenposten.

По его убеждению, последствия войны в Украине, начатой Путиным, оставят глубокие следы в Европе и мире для последующих поколений.

Фриис указал, что россияне ведут войну против украинцев на четырех фронтах, каждый из которых имеет сверхважное значение и проиграв на одном, есть риск, что РФ получит преимущество.



"Поэтому нам важно понимать, что эта война происходит не только на территории юга и востока Украины. Она ведется, по меньшей мере, на четырех фронтах, каждый из которых может иметь решающее значение для результата войны", — акцентировал эксперт.

Карстен Фриис называет следующие фронты:

Поле боя . Первый и самый очевидный – это, конечно, фронт на поле боя.

. Первый и самый очевидный – это, конечно, фронт на поле боя. Люди . Второй фронт – это украинский народ.

. Второй фронт – это украинский народ. Запад . Третий фронт – Запад и западное единство.

. Третий фронт – Запад и западное единство. Кремль. Четвертый фронт – Кремль и Москва/элиты и россияне.

Говоря о втором фронте, автор объясняет, что российская стратегия последних недель заключалась в террористической бомбардировке гражданской инфраструктуры, чтобы украинское население страдало в зимние месяцы.

"Идея должна заключаться в том, что украинцы откажутся от борьбы из-за разочарования или будут обвинять собственную власть. Возможно, президент России Владимир Путин тоже надеется создать новые волны беженцев в Европе. Пока мало доказательств того, что эта стратегия работает. Также нет признаков усталости от войны и желание мирных переговоров, например. Начать мирные переговоры сейчас означало бы уступить Путину территории ", — констатирует эксперт.

Относительно Запада, по мнению Фрииса, Россия пыталась разделить его с момента первого вторжения в 2014 году. По его словам, Путин надеется, что высокие цены на газ и электроэнергию заставят политических лидеров отступить, потому что политическим лидерам Европы будет сложно поддерживать единство. В то же время Фриис отмечает, что они продемонстрировали удивительно большое единство.

"Операции влияния, цифровые операции, использование экономических инструментов, убийства, давление и ложь были частью репертуара... Однако с февраля этого года Европа и Соединенные Штаты как никогда объединены", — подчеркнул он.

Что касается ситуации внутри Кремля, то, несмотря на различные заявления, по мнению Фрииса, "ничего не указывает на то, что позиция Путина находится под угрозой как с улицы, так и внутри Кремля".

"Результат кровавого вторжения России в Украину может быть решен на всех этих четырех фронтах. В то же время то, что происходит на поле боя, все еще является важнейшим, также и для результатов на других фронтах. Если Украина проиграет на важнейшем фронте, то неважно, или единственный Запад, останется ли украинская воля к борьбе", — объясняет эксперт.

Подводя итог, он объяснил, чтобы избежать этого, абсолютно важными для исхода войны является постоянное единство Запада и поддержка вооружения в форме тяжелого и дальнобойного оружия.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что раньше весны – лета у нас вряд ли будет такой праздник как победа. Но, по его словам, "он обязательно будет на нашей улице".

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