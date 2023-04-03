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Война в Украине вносит коррективы в браки в России: Путин подписал странный указ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2527
Время на прочтение
1 мин
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Война в Украине вносит коррективы в браки в России: Путин подписал странный указ

Фото: Associated Press

Фюрер Путин внес коррективы в браки России. Теперь подавать заявления о браке можно отдельно.

В России фюрер Путин внес коррективы в подачу заявлений о браке. Теперь в РФ это можно сделать по отдельности. На это якобы повлияла война, которую Россия развязала против Украины.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

“Война с Украиной продолжает вносить изменения в законодательство. Владимир Путин подписал закон, по которому подавать заявления о браке теперь можно отдельно”, — пишут СМП.

Как отмечается, для этого требуется нотариальное удостоверение отсутствующего непосредственно в ЗАГСе будущего мужчины. При этом в роли нотариуса может выступить главврач госпиталя или командир воинской части.

Напомним, что в России антитеррористический комитет обвиняет Украину в убийстве пропагандиста Владлена Татарского.

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