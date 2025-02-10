Война в Украине: возможно ли прекращение боевых действий в 2025 году

Вопрос быстрого завершения войны в Украине остается актуальным, но одновременно спорным. С одной стороны, украинские лидеры и союзники выражают надежду на возможность прекращения боевых действий в 2025 году, с другой – подчеркивают, что для этого необходимы конкретные шаги, включая ужесточение санкций против России и предоставление Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что завершение горячей фазы войны возможно, но это требует решительных действий от западных партнеров.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркивают, что ждать скорого завершения войны не стоит – необходимо упорно работать над тем, чтобы приблизить мир.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

"Прогресс" в окончании войны

По словам президента Дональда Трампа, Белый дом уже " достигает прогресса " в переговорах между обеими сторонами, передает Reuters.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украино-российскую войну", – так сказал президент США.

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На вопросы журналистов по поводу разговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп ответил, что не хочет рассказывать об этих разговорах. Но он отметил, что они есть, и он также надеется на то, что "таких разговоров еще будет много".

Новоизбранный президент США уточнил, что Белый дом поддерживает контакты и с Украиной по прекращению огня.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", – отметил он.

В то же время, подробностей о том, как именно проходят эти разговоры и каким образом президент США планирует завершать российско-украинскую войну, пока нет.

Быстрое завершение войны

Спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсовсчитает, что в ближайшее время не стоит ожидать завершения начавшейся Россией войны в Украине вместо этого необходимо работать над тем, чтобы приблизить мир.

"Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. Такая работа ведется. Украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. Да, работают и наши партнеры", — пояснил он.

Юсов соглашается со словами президента США Дональда Трампа о необходимости мира и остановке войны, из-за которой страдают люди. По его словам, в ближайшее время можно ожидать важных событий, которые принесут для Украины хорошие новости. Юсов подчеркнул, что речь идет о Мюнхенской конференции безопасности и не только.

"Про це (події на фронті – Ред.) не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські Сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати на добрі новини. Добрі новини треба робити", – додав Юсов.

Переговоры между Украиной и Россией

Военный ВСУ Кирилл Сазонов считает, что на переговорный процесс между Украиной и Россией будет влиять ситуация на фронте, в тылу и так далее. Вероятно, завершение переговоров ожидается в конце 2025 года.

Как отметил Сазонов, следует понимать, что переговоры не будут скорыми. Стороны не сядут за стол и до вечера не скажут нам: "Финиш". Переговоры будут продолжаться долго, тяжело. На это повлияют сразу несколько факторов: ситуация с партнерами, ситуация в мире, ситуация на фронте, ситуация в экономике, ситуация в тылу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по завершению войны, если Украина получит реальные гарантии поддержки и безопасности от США и Европы.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности – я был бы готов к любому формату переговоров", – заявил Зеленский.

В то же время, он высказался против замораживания войны по линии фронта.

"Я считаю, что пострадает несколько наших городов, которые сегодня перерезаны фронтом. Будет опасно даже после войны. Когда я в 2019 году стал президентом, то приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Там жизнь не была", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но только тогда, когда у Украины и ее партнеров будет общее понимание, чем должна закончиться война.

"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И потому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война", – сказал президент.

Он подчеркнул, что крайне важно добиться устойчивого мира с сильными гарантиями безопасности. Именно в этом направлении сейчас ведется работа совместно с американской командой.

"Но тем не менее мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Завершение войны в 2025 году

Для завершения войны в 2025 году есть все возможности, поэтому сделать это вполне реально, заявил Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.

"Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну", – сказал глава государства.

Зеленский в этом отношении выделил желание Трампа скоро закончить эту войну.

"Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – сказал президент.

По его словам, среди условий для начала переговоров должны быть:

усиление санкций против РФ;

гарантии безопасности Украины.

Кроме того, он выделил поддержку армии и разрушенной войной экономики Украины.

Есть ли у Путина ресурсы для продолжения войны

У Кремлевского диктатора Владимира Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко объяснил, какие именно шаги предпринимает страна-агрессорка России для продолжения активных боевых действий.

"У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года. У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в том числе на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение по избежанию дополнительных дел".

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Похожее мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, однако он считает, что президент США Дональд Трамп может повлиять на экономические возможности России вести войну и общую ситуацию в стране-агрессоре, что ослабит ее военный потенциал и одновременно укрепит Украину путем сохранения или даже увеличения помощи.

"Если этого не произойдет, у Путина не будет причин торопиться с мирными переговорами. Зачем ему идти на переговоры сейчас, если он сочтет, что через полгода сможет добиться больших результатов – захватить новые территории и истощить противника", – пояснил Давид Шарп.

Эксперт также отметил, что если потери России не достигли критической точки и не делают возможным дальнейшее наступление, их весомость будет минимальной. Россияне до сих пор не пошли на важный шаг – мобилизацию, свидетельствующую о том, что ресурсы у них есть и выбранный подход их устраивает.

Как Украина сможет использовать Курскую область

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отмечает, что у руководства Украины еще нет понимания, как можно использовать Курскую область России, однако содержание территорий региона даже более приоритетно, чем содержание территорий в Донецкой и Луганской областях.

Эксперт объяснил важностью украинского контроля над территориями Курщины.

"Что касается того, как мы можем использовать Курщину, то окончательного понимания нет ни у нашего высшего военно-политического руководства, ни у россиян, ни у новоизбранной администрации Трампа – это 100%. Содержание территории Курщины даже более приоритетно, чем содержание наших украинских территорий на Донетчине. территории, это всегда будет свидетельством слабости Российской Федерации, самостоятельно не справившейся с Силами обороны, и вынужденной теперь привлекать к себе северокорейскую компоненту", – рассказал Жмайло.

В то же время отметил он, что Украина удержала 80% своей территории с очень ограниченной помощью фактически всего цивилизованного мира, всегда будет свидетельством ее устойчивости.

По словам эксперта, Запад убежден в наличии на сегодняшний день всех предпосылок о возможном прекращении огня.

ВСУ смогут выйти на границы 1991 года

Экскомандующий Объединенных сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что ВСУ вполне по силам выйти на границы 1991 года, а также выполнить задачи по созданию буферной зоны вокруг Украины. Все вопросы состоят в плоскости ресурсов.

"Как оно работает? Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских орудий. И тогда, если это довольствуется, тогда мы выходим на границы".

Наев отметил, что если партнеры "дадут столько, сколько необходимо, чтобы выйти на границы 1991 года, то это произойдет". По его словам, руководство Украины постоянно это подчеркивает.

Военный отмечает, что ВСУ зависимы от поставок из стран-партнеров, а потому "наши возможности в настоящее время несколько ограничены".

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ближайшее время США представят свой план по прекращению войны в Украине.

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