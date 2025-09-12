- Дата публикации
Война в Украине закончится еще не скоро: военный назвал сроки
Украинцам следует готовиться к затяжному конфликту, считает начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкый.
Окончания войны в Украине не следует ожидать еще минимум два года и к этому следует готовиться.
Об этом начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкый заявил в эфире телеканала «Новыны.LIVE».
«Я считаю, что война будет столько длиться (2 года — ред.). Это точно не меньше. Не надо рассчитывать на какие-то результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам надо готовиться к этому», — рассказал Швыдкый.
Он также высказал мнение, что много молодежи, которая уехала в Европу, вернется в Украину, поскольку жизнь там не очень радужная. По словам военного, уже есть примеры, когда ребята возвращаются.
«Здесь нам уже надо добавить больше условий, чтобы мотивировать эту молодежь идти в Вооруженные силы», — отметил начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр.
Он также напомнил: бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. Но есть альтернатива пойти добровольно в рекрутинговый центр.
«Мы даем стопроцентную гарантию, что человек попадает в подразделение, которое он выбирает. Мы даем стопроцентную гарантию, что это не будет пехота. У нас сейчас больше потребности: это подразделения БпЛА, это подразделения обеспечения, где очень много не хватает человеческого ресурса», — рассказал Швыдкый.
К слову, в конце августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил убеждение, что соглашение между Украиной и Россией об окончании войны удастся заключить до конца 2025 года, а то и раньше.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война в Украине может затянуться на «много месяцев» и к этому нужно быть готовыми.
А глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя сроки завершения войны в Украине, сказала, что «осталось минимум два года конфликта». Каллас также отметила, что война зашла в тупик, а Москва набирает смелости, о чем свидетельствует дроновая атака на Польшу.