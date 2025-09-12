Война в Украине закончится еще не скоро: военный назвал сроки

Боец ВСУ на фронте / © Getty Images

Окончания войны в Украине не следует ожидать еще минимум два года и к этому следует готовиться.

Об этом начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкый заявил в эфире телеканала «Новыны.LIVE».

«Я считаю, что война будет столько длиться (2 года — ред.). Это точно не меньше. Не надо рассчитывать на какие-то результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам надо готовиться к этому», — рассказал Швыдкый.

Он также высказал мнение, что много молодежи, которая уехала в Европу, вернется в Украину, поскольку жизнь там не очень радужная. По словам военного, уже есть примеры, когда ребята возвращаются.

«Здесь нам уже надо добавить больше условий, чтобы мотивировать эту молодежь идти в Вооруженные силы», — отметил начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр.

Он также напомнил: бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. Но есть альтернатива пойти добровольно в рекрутинговый центр.

«Мы даем стопроцентную гарантию, что человек попадает в подразделение, которое он выбирает. Мы даем стопроцентную гарантию, что это не будет пехота. У нас сейчас больше потребности: это подразделения БпЛА, это подразделения обеспечения, где очень много не хватает человеческого ресурса», — рассказал Швыдкый.

К слову, в конце августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил убеждение, что соглашение между Украиной и Россией об окончании войны удастся заключить до конца 2025 года, а то и раньше.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война в Украине может затянуться на «много месяцев» и к этому нужно быть готовыми.

А глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя сроки завершения войны в Украине, сказала, что «осталось минимум два года конфликта». Каллас также отметила, что война зашла в тупик, а Москва набирает смелости, о чем свидетельствует дроновая атака на Польшу.