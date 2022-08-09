Война в Украине закончится при Зеленском, а Путина – не будет – Подоляк

В России вся политическая элита находится в несколько неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником, считает Михаил Подоляк.

Во время военного положения выборы проводить нельзя, поэтому получается, что война закончится во времена президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в интервью BBC с бывшим журналист и политтехнологом, ныне – советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

В частности, он ответил на вопрос, если в какой-то момент возникнет выбор между сохранением украинской государственности и сохранением украинского народа, президент Зеленский сможет взять на себя ответственность, подписав акт об окончании войны не на условиях Украины? Или, как сейчас говорят россияне, "воевать до последнего украинца"?

"Я думаю, воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины — это первое. Второе — такого выбора точно не будет, поверьте. И третье — президент Зеленский — абсолютно ответственное лицо, которое будет до конца эффективно управлять системой обороны Украины и пробовать минимизировать какие-либо потери живой силы с нашей стороны за счет эффективной работы с нашими партнерами для того, чтобы механизировать войну. То есть, чтобы было больше оружия и меньше человеческих потерь", — сказал Подоляк.

По мнению Михаила Подоляка, война закончится при Зеленском, а вот Путина на тот момент уже не будет.

"Нам неважно, кто будет с той стороны. У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии, и нет разницы, кто из них будет преемником. Но я думаю, как только Россия получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, у них начнутся определенные конфликтные внутриэлитные процессы, которые смогут привести к другой конфигурации власти как таковой с другими лидерами – скорее всего, временными – во главе Российской Федерации”, – сказал советник Офиса президента.

Напомним, ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами заявил, что грядущая зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже для России, в частности, по энергоресурсам. Однако сверхтяжелые времена еще впереди, ведь после зимы будет следующий этап военных действий.

Война в Украине, по его мнению, продлится в следующем году и весной, и летом.

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