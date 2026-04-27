Война в Украине зашла в тупик, но враг истекает кровью: адмирал НАТО оценил ситуацию

Реклама

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне оценил ситуацию на фронте в Украине и согласился, что путь к победе над Россией лежит через истощение ее экономики.

Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Адмирал поддержал оценку, что война в Украине перешла в фазу фактического тупика, когда масштабных прорывов на фронте в ближайшее время не ожидается.

Реклама

«Я согласен. Согласен, что наступил тупик, но при этом российская сторона несет огромные человеческие потери. Они теряют около 35 000 человек в месяц», — сказал Драгоне.

Он также привел сравнение: за десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял около 20 тыс. человек, что значительно меньше нынешних ежемесячных потерь России. Несмотря на отсутствие значительных изменений на фронте, противник ежедневно несет серьезные потери, что поражает.

По словам адмирала НАТО, стратегия истощения России — как в военном, так и в экономическом плане – является оправданной, ведь именно это может в конце концов лишить ее возможности продолжать войну.

«Да. И если противостояние в Ормузском проливе завершится, нам нужно будет вернуться к режиму санкций и т.д. На это я и надеюсь», — сказал председатель военного комитета Альянса.

Реклама

Война в Украине в тупике — что известно

Напомним, в марте офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что на фронте сохраняется паритет сил, а ситуация напоминает тупик. Хотя у врага есть тактические успехи, украинские подразделения часто восстанавливают позиции и проводят контрнаступательные действия. В частности, в Купянске оккупанты смогли зайти в жилую застройку, но Силы обороны перерезали им логистику и окружили захватчиков. По словам военного, без радикальных изменений такой паритет будет сохраняться и дальше.

Начальник штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина считает, что несмотря на тупик на фронте в Украине, Россия наращивает военную мощь и не отказывается от агрессивных намерений. Кремль стремится вернуть влияние над Центральной Европой в пределах границ НАТО 1997 года и планирует увеличить армию до 1,5 млн человек. Генерал подчеркнул, что после завершения войны в Украине Европа должна быть достаточно сильной для сдерживания РФ, учитывая текущее состояние отношений с США.