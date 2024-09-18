Война в Украине затянется: британский аналитик назвал причины

Украинцы устали от войны, но моральный дух ни на фронте, ни в тылу не упал настолько, чтобы Зеленскому пришлось искать мир на условиях России.

Несмотря на угрозу эскалации, которая может перерасти в ядерную войну, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не готовы садиться за стол переговоров для завершения войны в Украине.

Такое мнение высказал политолог Раджан Менон, четырежды посещавший Украину во время войны, в своей колонке для газеты The Guardian,

"Может ли сочетание усталости от войны и страха перед эскалацией проложить путь к переговорам, которые положат конец войне? Я настроен скептически", — подчеркнул он.

По словам аналитика, украинцы устали от войны, но моральный дух ни на фронте, ни в тылу не упал настолько, чтобы Зеленскому пришлось искать мир на условиях России.

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“Несмотря на борьбу украинской армии в Донецком регионе, в прошлом месяце ее верховное командование начало наступление на Курск. Хотя Россия начала рекламировать свое контрнаступление, туман войны затрудняет проверку ее заявлений о возвращении ряда населенных пунктов. А ее [российские] войска остаются в окружении к югу от реки Сейм, поскольку украинские войска взорвали мосты и продолжают разрушать импровизированные замены понтона”, — описывает ситуацию на фронте Раджан Менон.

По поводу просьбы украинских властей снять ограничения на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ, аналитик цитирует скептиков, утверждающих, что получение большей свободы для использования ракет большой дальности не решит главную проблему Украины: неспособность вести широкомасштабную маневровую войну.

“Зеленский остается разочарованым тем, что он считает британской и американской робостью. Он считает, что независимость Украины висит на волоске, и потому больше волнуется о поражении, чем об эскалации. Лондон и Вашингтон не хотят краха Украины, но они намерены предотвратить эскалацию, не в последнюю очередь потому, что она может перерасти в ядерную войну”, — подчеркнул Раджан Менон.

Несмотря на неопределенность успеха Курской кампании и решение Лондона и Вашингтона относительно Storm Shadow и Atacms, по мнению британского аналитика, Зеленский не бросится за стол переговоров, также как и Путин, который убежден, что Россия победит и понимает, что иначе его политическая судьба может быть решена.

“Итог состоит в том, что, несмотря на растущие призывы к переговорам и постоянную опасность эскалации, логика двух противников гарантирует, что война затянется на месяцы, а может быть, и дольше. Однако это может измениться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом – перспектива, которой Киев боится, а Москва смакует”, – резюмировал Раджан Менон.

Напомним, западные партнеры Украины рассматривают окончание войны путем переговоров 2025 года. Но решение о переговорах должно приниматься только в Украине.

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