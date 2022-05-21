Война ведет Россию к экономическому падению: обеднение людей может быть еще большим, чем в 90-е годы

Война ведет Россию к экономическому падению: обеднение людей может быть еще большим, чем в 90-е годы

Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину.

Военная ситуация в Украине за сегодняшний день не претерпела существенных изменений. Но, действительно, было тяжело. На самом деле и то, что мы можем говорить это на 87-й день полномасштабной войны против России, является неплохой новостью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 21 мая.

"Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы", — отметил он.

По словам Зеленского, рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, созданного в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает.

"Но колоссальные расходы на войну им все равно и не помогают. И – не помогут", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что на Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

"Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отбивают у этих наступательных планов России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаенного дня, который мы все так ждем и за который боремся. Дня победы ", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с Россией не будут проходить до тех пор, пока это государство не сможет объективно смотреть на ситуацию. РФ до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО.

День науки и день Европы - обращение Зеленского в конце 87-го дня войны

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