Война входит в новую фазу: ВСУ начали захватывать позиции РФ без пехоты

Наземные роботизированные комплексы / © Владимир Зеленский

Война в Украине входит в новую фазу – технологическую. После доминирования беспилотников в воздухе и море, инновации все активнее определяют боевые действия и на суше.

Как пишет Politico, Украина начала массово использовать наземные роботизированные системы, которые вместе с дронами могут кардинально изменить тактику ведения войны.

Ранее высокотехнологичные украинские беспилотники фактически превратили 50-километровую зону по линии фронта в опасную территорию для российских войск. На море дроны нанесли серьезные потери Черноморскому флоту РФ. Теперь подобная трансформация происходит и на суше.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы впервые захватили позицию россиян исключительно посредством беспилотных систем — наземных роботов и дронов. По его словам, это явилось беспрецедентным случаем в этой войне.

Командир подразделения наземных роботизированных систем Третьей штурмовой бригады Николай Зинкевич объяснил, что работы позволяют выполнять самые опасные задачи без привлечения военных.

"В условиях, когда небо насыщено беспилотниками, наземные роботизированные системы позволяют выполнять рискованные операции без участия людей", - отметил он.

Работы уже используются для доставки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки, минирования, диверсий и даже штурмов укреплений. По словам военных, это помогает уменьшить потери личного состава, что критически важно на фоне изнурительных атак российской армии.

Один из показательных эпизодов произошел в Харьковской области: два наземных роботы-камикадзе и дроны заставили российских военных сдаться без единого выстрела. Пехота только заняла уже очищенную позицию.

В Украине активно развивается производство таких систем. В настоящее время около 200 компаний работают над наземными работами, а их применение стремительно растет. По данным Минобороны, только за первые месяцы 2025 года была одобрена закупка десятков новых моделей, а всего на фронте уже используются тысячи таких систем.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует обеспечить до 100% фронтовой логистики с помощью роботизированных систем, а также значительно увеличить их поставки.

Эксперты считают, что появление наземных роботов может оказать такое же влияние на войну, как когда-то появление танков или пороха. В то же время они подчеркивают: несмотря на технологический прорыв люди остаются ключевым элементом на поле боя.

Вместе с тем, работы и ограничения — сложный рельеф, уязвимость к дронам и зависимость от операторов.

Впрочем, главная тенденция уже очевидна: Украина быстро превращает войну в высокотехнологичное противостояние, где ключевую роль играют не только люди, но и машины.