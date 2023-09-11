Немецкий пожарный прервал отпуск и спасает украинцев в горячих точках: история храброго Нилса Таля

Отпуск германского пожарного Нильса Таля прервал начало полномасштабной войны РФ против Украины. И с тех пор уже второй год он работает с украинскими спасателями. Пожарный гасил пожары в самых горячих точках, попадал под обстрелы, спасал раненых, а теперь еще и привозит спасателям новое оборудование.

Детальнее о его истории узнавала корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.

Под постоянными обстрелами

Нильс Таль рассказывает, что они с командой часто подвергаются обстрелам, когда тушат пожары. В последний раз в Купянском районе его двоих коллег ранили.

"Было много взрывов, похоже на обстрелы кассетными боеприпасами. Когда это прекратилось, я оказал медицинскую помощь своим товарищам и мы смогли их эвакуировать в госпиталь", — говорит немец.

Немецкий пожарный Нильс Таль

Когда он прочитал новости о начале полномасштабной войны в Украине, то сразу решил, что проведет оставшийся отдых в Харькове. В то время город ежедневно обстреливали ракетами и артиллерией.

"Это нарушение всех международных прав, мирового порядка и законов. Эта война – самое страшное преступление со времен Второй мировой. И нужно было что-то делать, помогать, а не просто наблюдать за этим", – делится Нильс.

В Харькове он ежедневно выезжал на тушение пожаров вместе со спасателями.

Работает в разных регионах

Начальник пожарно-спасательной части Роман Качанов рассказывает, что в то время очень было важно как и для пожарных, так и для оставшихся жителей города видеть, что оны не одни в этой беде. Они понимали, что даже люди из других стран приезжают и помогают. Тем более что это приехал профессиональный пожарный из Нюрберга, имея определенный профессиональный опыт, которым он мог поделиться. Он поддерживал и морально наших ребят.

А как только ситуация в городе улучшилась, Нильс начал работать и в других регионах. Недавно ездил в Константиновку в Донецкой области, там он развозил людям воду.

Немецкий пожарный Нильс Таль

На его пожарной куртке собралось немало памятных шевронов. В каждом городе пожарные дарят новый в память.

"Этот первый шеврон мне подарили ребята из Константиновки. А это с надписью Бахмут от заместителя начальника Бахмутской пожарной части. Я с ними тоже работал", — рассказывает пожарный.

Собирает средства в помощь спасателям

С каждого пожара Нильс снимает ролики и постится в соцсетях. Так собирает средства в помощь спасателям. И накануне смог пополнить автопарк чрезвычайных машин для высотных работ. А теперь уже привез новую партию помощи для скорейшего тушения пожаров.

"Этот переходник для технологии тушения, которой пользуются в странах Европы. Мы сможем добавлять пенообразователь к потоку воды и ликвидировать пожар значительно быстрее", – рассказывает он.

Немецкий пожарный Нильс Таль

Такой метод тушения, уверен мужчина, крайне нужен именно в Купянском районе. Ведь россияне там довольно часто повторно бьют по тем же местам. Впрочем, несмотря на риск и постоянные стрессы, Нильс пока домой не собирается. Говорит, что будет со спасателями к победе.

"Вам нужна помощь! Вам нужна поддержка", – подчеркнул немецкий пожарный.

Немецкий пожарный спасает украинцев в горячих точках войны

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