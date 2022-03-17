"Война войной, а обед по расписанию": Одесская область начала весенне-полевые работы, чтобы в Украине был хлеб

"Война войной, а обед по расписанию": Одесская область начала весенне-полевые работы, чтобы в Украине был хлеб

Рекордных урожаев не обещают, но делают все возможное, лишь бы обеспечить страну хлебом, крупой, бобовыми.

Аграрии Юга государства приступают к весенне-полевым работам. Из-за войны и морозы старт посевной кампании задержали на неделю, но уже сейчас в поля выехали первые тракторы.

Об этом говорится в ТСН.

В первые теплые дни после мартовских морозов аграрии Одесщины начинают посевную кампанию. Со всех запланированных площадей сейчас засеяли только три процента.

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«В случае если не будет активных боевых действий и будет возможность доступа к полям, наши специалисты будут работать, будет и техника и трактористы, будем вкладывать максимум усилий для того, чтобы урожай был», — заявил глава местного союза аграриев Денис Ткаченко.

Озимая перезимовала хорошо, в теплые дни февраля ее успели даже подкормить. Сейчас — надежда на мир, благоприятную погоду и благополучную посевную яровых культур. «Постараемся, будем выходить из любого состояния, потому что война войной, а обед по расписанию»,- говорит главный агроном агропредприятия Игорь Шумейко.

Большую ответственность перед всей страной ощущают каждый, кто сейчас вкладывается в будущий хлеб. "Мы готовы работать, чтобы война закончилась, хлеб, чтобы был", — говорит со слезами местный тракторист.

На две трети селяне Одесщины снабжены семенами и удобрениями. Имеют средства защиты растений и немного тяжелее с горючим. Но логистические вопросы решают. Надеются, что государство поможет в беде. С льготными кредитами, кадровым резервом.

«Так как сегодня идет мобилизация, но для того чтобы мы могли обеспечить наших агропроизводителей рабочей силой, внедрено бронирование», — сообщает директор департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Алла Стоянова.

Рекордных урожаев селяне не обещают, но делают все возможное, лишь бы обеспечить страну хлебом, крупой, бобовыми.

Как аграрии юга Украины начинают весенне-полевые работы

Пока бывшие конкуренты на аграрном рынке – Херсонщина и Николаевщина – не пускают захватчиков на Одесщину, здешние селяне надеются хотя бы частично покрыть будущий возможный дефицит овощей. Будут их сажать чуть позже. Чтобы был не только хлеб, но до хлеба.

«Сюда входит борщевая группа – свекла, картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, томаты. Смотрим по ситуации, которая сейчас политическая, мощности увеличиваем… Основной «удар» на овощную продукцию будет на нас», — говорит заместитель директора, главный агроном агропредприятия Игорь Шумейко

А еще прогнозируют – в этом году должен быть хороший урожай клубники. Она тоже нужна тем, кто будет восстанавливать страну после победы.

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