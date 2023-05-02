Война вряд ли завершится в этом году: глава Генштаба США о сценариях контрнаступления

По его мнению, результат украинского контрнаступления – это вопрос вероятностей.

Война в Украине, скорее всего, не закончится в этом году – ни украинцы, ни россияне не смогут получить окончательного преимущества на поле бои.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

Марк Милли признал, что за последние несколько месяцев украинцы получили значительную военную помощь.

"Я хотел бы сказать, что сейчас украинцы обладают способностью атаковать, они могут проводить наступательные операции, а также обладают способностью обороняться, значительно улучшенную по сравнению с тем, что они имели только год назад. Поэтому я считаю, что их возможности значительно возросли", – говорит американский коллега Залужного.

Милли не берется прогнозировать, перейдут ли ВСУ в контрнаступление в ближайшие недели, ведь "это решать украинцам".

По его мнению, результат украинского контрнаступления – это вопрос вероятностей. Результаты контрнаступления по прогнозам Милли:

значительный успех ВСУ с полным обрушением российской обороны;

частичный или ограниченный успех;

отсутствие удачи.

"Однако, я считаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей (а война – это политика с использованием исключительно военных средств), — я думаю, что это будет очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", – заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление готовится на следующие недели.

По мнению журналистов Foreign Policy, первые 24 часа контрнаступления станут решающими.

По информации издания Politico, администрация Байдена опасается последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.

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