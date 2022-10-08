Война vs морозы: какая сторона выигрывает от смены погоды и на чью руку сыграет похолодание

Олег Жданов отметил важность обеспечения армии всей необходимой одеждой и местами обогрева в холодное время года.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, каким военным будет хуже похолодания и изменения погоды – украинским или российским.

Эксперт подтвердил, что низкие температуры, бездорожье, дожди снижают боевую активность из-за усложнения перемещения техники и логистики. Он подчеркнул, что выиграет та сторона, которая лучше подготовит своих солдат.

"Солдату нужно дать больше времени на то, что высохнуть и согреться. Выигрывает та сторона, которая лучше подготовит своих солдат. Та сторона, которая обеспечит теплыми вещами, непромокающими вещами и обувью. Та сторона, которая оборудует у позиций пункты обогрева личного состава, чтобы люди могли прийти посушиться, согреться и поесть горячей пищи. Потому что сидеть в сыром окопе, наполняемом водой во время дождя – это ни один человек долго не выдержит", — говорит Жданов.

Он обратил внимание на проблемы России с мобилизацией, где "чмобики" вынуждены покупать за свои деньги все необходимое.

"Где им выдают промокающие кирзовые сапоги, где, вместо носков выдают портянки и дай бог, чтобы это были зимние портянки, а не летние. Портянки не лучше носков. Их раньше выдавали, потому что СССР не мог обеспечить всех солдат носками и дать лучшая обувь с кирзовыми сапогами", — подытожил эксперт.

Путин надеется на "генерала Зиму"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что глава Кремля Путин ждет зимы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Этого же мнения советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко. По его словам, Путин растерян и не понимает, что ему делать дальше. У диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, будто прибегающих к нему просить газ.

А президент The Jamestown Foundation Гленн Говард спрогнозировал, что ВСУ до войны освободят Херсон и Новую Каховку, а дальше боевые действия замедлятся, потому что наступит зима.