"Война вступила в новую фазу, стратегический баланс на Земле смещается" — Боррель об успешном контрнаступлении ВСУ

Россия ведет проигрышную борьбу в Украине, поскольку Европа и ее партнеры будут продолжать поддерживать Украину и сохранять санкции против РФ по ее агрессии.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, говорится в его колонке в издании Project Syndicate.

По его словам, война России против Украины вступила в новую фазу.

"Украинская армия добивается поразительных успехов, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать. Хотя еще неизвестно, насколько далеко зайдет украинское контрнаступление, но уже очевидно, что стратегический баланс на Земле смещается", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что Европейский Союз полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису.

"Мы заполнили наши газохранилища более 80% – значительно раньше целевой даты 1 ноября – и согласились четко определить цели по сокращению потребления газа в течение зимы. Чтобы помочь уязвимым потребителям и предприятиям справиться со скачками цен, мы продвигаем такие предложения, как налог на сверхприбыль для энергетических компаний, получивших сверхприбыли. Кроме того, в координации с G7 и другими партнерами-единомышленниками мы обсуждаем планы по ограничению цен на экспорт российской нефти", – добавил Боррель.

Подытоживая, он отметил, что общая стратегия ЕС работает и страны должны продолжать поддерживать Украину, "давить на Россию санкциями и помогать мировым партнерам в духе солидарности".

Напомним, эксперт рассказал, как после позорного поражения россиян на Харьковщине в мире поверили в победу Украины.

Ранее генерал США объяснил, почему у Путина почти не комментируют позорное поражение армии РФ.

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