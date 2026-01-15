"Война дистанционного уничтожения": СМИ раскрыли, что чаще всего поражает военных на фронте

Беспилотник

Война в Украине все больше приобретает черты "войны дистанционного уничтожения", где ключевую роль играют артиллерия, дроны и взрывчатка, а не стрелковое оружие.

Об этом рассказали украинские боевые медики и ветераны США в комментариях Business Insider.

По их словам, огнестрельные ранения встречаются значительно реже, чем в классических конфликтах. Подавляющее большинство травм – это взрывные, осколочные ранения, ожоги и тяжелые контузии, часто приводящие к ампутациям.

"Это не война прямого контакта со стрелковым оружием. Это война дистанционного уничтожения", - отметила украинская боевая медикиня Екатерина Звезда.

Осколки вместо шаров и травмы без "входной раны"

Медики все чаще сталкиваются с ранениями, одновременно поражающими несколько частей тела. Речь идет о десятках микротравм от взрывов и обломков, при этом видимой входной раны может не быть.

Также распространены внутренние травмы без внешних повреждений – сотрясения мозга, разрывы барабанных перепонок, повреждение легких из-за резких перепадов давления при взрывах.

По словам медиков, характер ранений заставил изменить даже состав тактических аптечек – от некоторых средств, предназначенных для огнестрельных ран отказались.

Артиллерия, мины и дроны доминируют на поле боя

Ветераны США, работающие с украинскими и гражданскими подразделениями на передовой, подтверждают: перестрелки становятся все менее распространенными.

"В основном людей не стреляют даже на передовой. Это ранение от ракет, дронов или планирующих бомб", - пояснил ветеран ВМС США Джеффри Уэллс.

Другой американский ветеран, служивший боевым медиком в Украине, отметил, что артиллерия остается основной угрозой, но не менее опасны мины и беспилотники.

Дроны изменили саму логику войны

Эксперты отмечают: дроны в Украине применяются чаще, чем в любом другом конфликте в истории и кардинально изменили характер боевых действий.

По официальным данным, около 60% пораженных российских целей – результат работы дронов. Они не только корректируют артиллерию, но и наносят удары – сбрасывают взрывчатку или атакуют в режиме камикадзе.

На фронте сформировалась примерно 10-километровая зона поражения, где нахождение под постоянной угрозой дронов делает классические перестрелки второстепенными.

Окопная война без перестрелок

Даже в ближних боях в окопах преобладает взрывчатка – гранаты и мины, а не автоматическое оружие. Тесные пространства часто делают невозможным эффективное использование штурмовых винтовок, а дроны сбрасывают гранаты прямо в окопы или бункеры.

Как подытоживают медики и военные, современная война в Украине – это не о шарах, а о взрывах, где основные угрозы поступают с воздуха и на расстоянии.

