"Война является безумием, ее нужно остановить": Ватикан выразил готовность к посредничеству

Кардинал Паролин подчеркнул, что Святой Престол готов сделать все возможное в этом смысле.
Ватикан выразил готовность к любому посредничеству, которое может помочь миру в Украине.
Об этом заявил Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, передает Vatican News.
Как отмечается, на днях Паролин провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого повторил призыв Папы Римского немедленно прекратить огонь.
«Я призвал положить конец боевым действиям и следовать путем переговоров в разрешении конфликта. Я настоял на уважении к гражданскому населению и на гуманитарных коридорах. Я также повторил то, что Папа сказал в минувшее воскресенье во время молитвы «Ангел Господень», о полной готовности Святого Престола к любому посредничеству, которое может помочь миру в Украине», — рассказал кардинал Паролин.
По его словам, сейчас ощущается необходимость широкомасштабных политико-дипломатических инициатив, которые добьются прекращения огня и начала переговоров, чтобы найти ненасильственное решение ситуации. Кардинал подчеркнул, что Святой Престол готов сделать все возможное в этом смысле.
Он добавил, что позицией Святого Престола является та, которую неоднократно повторял Папа: решительное «нет» войне, война является безумием, ее нужно остановить.
«Слова важны, и называть происходящее в Украине военной операцией означает не признавать действительность фактов. Перед нами война, к сожалению, пожинающая многочисленные жертвы среди гражданского населения, как и все войны», — сказал он.
Паролин отметил, что никогда не поздно вернуться к шагам мира и найти понимание.
Напомним, что Папа Римский Франциск 25 февраля лично пришел в посольство России в Риме с просьбой о прекращении войны в Украине. Встреча длилась более получаса.
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