"Война" за палатки в метро: можно ли их на самом деле раскладывать во время тревог

Люди с палатками в киевском метро во время воздушной тревоги / © Getty Images

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Прямого законодательного запрета на палатки или матрасы в метро во время воздушных тревог нет, однако правила использования укрытий требуют размещать как можно больше людей, не блокируя проходы и эвакуационные пути.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Проблема использования матрасов и палаток в метрополитене становится все более острой. По официальным данным, в Украине насчитывается около 62 тыс. объектов гражданской защиты, однако их вместимости хватает лишь примерно для половины населения страны.

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В связи с этим практика установки палаток в метро может создавать дополнительные риски, ведь во время угрозы часть людей может просто не получить места в укрытии.

Разрешено ли находиться в метро с палаткой или матрасом

Действующее украинское законодательство не содержит отдельных норм, которые прямо позволяют или запрещают использование туристических палаток или матрасов в метро во время воздушной тревоги. В то же время правила пребывания в укрытиях и защитных сооружениях регулируются рядом нормативно-правовых актов, в частности постановлением правительства №138 от 10 марта 2017 года «Об утверждении Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты», а также Законом Украины «О гражданской защите населения».

Согласно постановлению Кабмина, укрытия должны использоваться таким образом, чтобы не ухудшать их готовность, не блокировать доступ к помещениям, не затруднять эвакуацию и обеспечивать возможность размещения максимального количества людей.

Также рекомендации по пребыванию пассажиров в метро во время тревог предусматривают подготовку базового набора вещей для возможного длительного пребывания под землей.

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Гражданам рекомендуют брать с собой:

теплую одежду, одеяло или каремат, учитывая, что температура в подземных помещениях обычно составляет 17 — 18°C;

необходимые лекарственные препараты;

запас воды или термос с напитком;

средства личной гигиены (влажные и сухие салфетки и т.д.);

владельцам домашних животных — пеленки и гигиенические пакеты.

Правила пребывания в метро во время тревог

Если метро используется как укрытие после завершения движения поездов (22:30 — 23:30), необходимо соблюдать определенные правила:

не занимать проходы и зоны передвижения людей;

размещаться в менее заполненных местах по рекомендациям дежурных;

не создавать препятствий для передвижения и эвакуации;

контролировать личные вещи и поддерживать порядок, чтобы после завершения воздушной тревоги не оставлять мусор или потерянные предметы.

Кроме этого, территорию укрытия необходимо использовать рационально, не занимая лишних площадей, поскольку метро является общим пространством и должно обеспечить возможность пребывания максимального количества людей. Именно этот принцип фактически исключает использование больших туристических палаток или матрасов, хотя карематы, которые занимают значительно меньше места, разрешается брать с собой.

В то же время на практике вопрос использования габаритных предметов в метро во время тревог требует более четкого нормативного регулирования на уровне подзаконных актов или правил пользования укрытиями. На сегодня законодательство прямо не запрещает использование палаток или надувных матрасов, однако предусматривает ключевой принцип — укрытия должны использоваться так, чтобы обеспечить размещение как можно большего количества людей.

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Петиция о запрете палаток и матрасов в метро

Отмечается, что на сайте Киевской городской государственной администрации была зарегистрирована петиция №14277. Ее авторы предлагают запретить использование в метро туристических палаток, больших матрасов, надувных кроватей и других габаритных предметов.

Однако у идеи полного запрета есть определенные недостатки. Для отдельных категорий населения — детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью — матрас может быть не вопросом комфорта, а необходимостью. Сейчас законодательство не содержит детальных положений относительно таких ситуаций, а основным критерием остается принцип «обеспечение максимальной вместимости». В то же время введение запретов без альтернативных решений может только усложнить ситуацию.

Именно поэтому необходим комплексный подход, который будет предусматривать ревизию имеющихся укрытий и установление дополнительных мобильных защитных сооружений, которые уже используются в отдельных городах и помогают снизить нагрузку на имеющуюся инфраструктуру.

В метро Киева скандал из-за палаток — последние новости

Напомним, в Киеве могут запретить устанавливать палатки в метро во время воздушных тревог из-за жалоб горожан на недостаток места, что уже приводит к конфликтам и агрессии. Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп подтвердила, что власти рассматривают ограничения для комфорта и безопасности всех людей в укрытиях. В ближайшее время полиция проведет проверки, а руководство метрополитена проработает нормы пребывания граждан на станциях.

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После скандала из-за палаток в метро пресс-секретарь столичной подземки Оксана Никифорук призвала киевлян не приносить крупногабаритные вещи, занимающие много места. Вместо палаток пассажирам советуют брать теплую одежду, воду, лекарства и термосы, поскольку на платформах прохладно. Также для уменьшения скоплений людей горожан просят выбирать менее загруженные центральные станции, в частности «Золотые ворота», «Крещатик» и «Майдан Независимости».

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