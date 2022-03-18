Война забрала еще двух украинских талантов: они погибли в результате вражеских обстрелов

Коллеги простились с артистом Национальной оперы и балета.

Накануне во время ракетных обстрелов в собственной квартире погибла заслуженная артистка Украины, актриса Молодого театра – Оксана Швец. В ее дом прилетели обломки ракеты. А сегодня в Киеве простились с танцовщиком киевского балета Артемом Дацишиным. Он погиб из-за ранения, которое получил в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в ТСН.

В последний раз в полном составе артисты Национальной оперы и балета собирались еще до войны. Тогда, говорят, и подумать никто не мог, что придется видеться здесь, на Байковом кладбище. «Мы танцевали с ним, и знаем, какой он был, очень профессиональный, очень-очень добрый и ответственный. Мы не можем с этим смириться сейчас. Большая потеря», – говорит народная артистка Украины Татьяна Белецкая.

Артему Дацишину было 43 года. Сколько премий и наград он получил за свою жизнь сложно даже сосчитать, не то что вспомнить все.

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Артём гастролировал в Германии, Японии, Швейцарии, США и Франции. На сцене, рассказывают коллеги, всегда отличался от всех остальных. Последние несколько лет он не выступал, было травмировано колено. Но не пропускал ни одного спектакля. Когда началась война, Артём был в Киеве. Но 26 февраля связь с ним оборвалась. С тех пор все оставшиеся в столице разыскивали его, где только можно. «Искали по больницам, а потом уже нашли его в морге», – говорят друзья.

В конце концов — никто до сих пор не знает, при каких обстоятельствах мужчина погиб.

А на кануне рашисты оборвали жизнь еще одного таланта. С рассветом на жилой дом в Дарницком районе столицы упали остатки вражеской ракеты. В доме, в собственной квартире погибла заслуженная артистка Украины, актриса Молодого театра Оксана Швец. Ей было 67. Вместе с женщиной в квартире был сын Александр. Он уцелел, но травмировался, сейчас в больнице.

Молодой театр, говорят коллеги, представить без Оксаны Швец невозможно. Она работала здесь с момента его основания – 43 года на сцене. Театр, без преувеличения, был ее жизнью. «В 80-м году я пришел в театр и как-то я увидел очень-очень красивую девушку, белокурую и в белом наряде и с тех пор был даже такой период влюбленности», — говорит коллега Анатолий Петров.

После этого они вместе, рассказывает Анатолий Петров, сыграли на сцене не одно представление. В последний раз – за несколько недель до начала войны.

«И финальная фраза как раз ее, Игнат убивает жену свою и говорит: «Ты же убил ее». Мозг не может понять, что этот хрупкий, красивый человек, что она сделала такого плохого, такого злого, что этот проклятый «русский мир» лишил ее жизни?», – говорит актер.

С начала полномасштабного вторжения россияне только в Киеве убили уже 222 человека, среди них четверо детей.

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