"Война закончится к концу года": Ходжес заявил, что нужно политическое решение Запада

Если США и союзники не предпримут необходимые меры, война будет продолжаться и в 2024 году, предупредил американский генерал.

Война в Украине может завершиться уже к концу 2023 года, если США и другие страны Запада примут соответствующее политическое решение, и государство будет обеспечено всем необходимым.

Об этом экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рассказал в интервью Олесе Бацман.

"Победа может наступить в этом году. Во многом это зависит от США и некоторых других западных стран, которые твердо заявят о желании, чтобы Украина наконец-то победила. И если мы примем политическое решение, тогда война закончится до конца года, ведь мы обеспечим Украину всем необходимым. Больше не будет никаких оправданий, полумер. Мы возьмем и сделаем дело. И я верю в такую возможность", – подчеркнул Ходжес.

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"Но если мы так не поступим, то, по всей вероятности, война продолжится и в следующем году", — предупредил американский генерал.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин выразил убеждение, что у ВСУ есть все необходимые возможности для достижения успеха во время контрнаступления. Однако международные партнеры продолжат оказывать военную помощь Украине.

В то же время важность контрнаступления отметил директор ЦРУ Уильям Бернс, сказав, что в ближайшие месяцы "на карту поставлено очень много".

По оценкам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, война может завершиться до конца 2023 года с освобождением всех территорий государства.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о небольшой вероятности изгнания российских войск с территории Украины в 2023 году.

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