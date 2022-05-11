"Война закончится, когда Украина вернет свое, лишнего нам не нужно", — Зеленский

"Война закончится, когда Украина вернет свое, лишнего нам не нужно", — Зеленский

Зеленский пообщался со студентами французских университетов и рассказал, когда война закончится для украинского народа.

Развязанная Россией война завершится тогда, когда Украина вернет свои территории, людей, мир, свободу и право выбора. Важно, чтобы Россия села за стол переговоров и поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами французских университетов.

«Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю», – отметил он.

Он рассказал, что украинцы хотят вернуть свою землю, людей, свободу и право выбора.

По словам главы государства, Россия поочередно забирала, оккупировала все права Украины: право на землю, право выбора.

"В конце концов мы дошли до права жить", — заметил президент, добавив, что сейчас «мы боремся за нашу жизнь – теряя нашу жизнь».

В то же время Зеленский отметил важность того, чтобы Россия села за стол переговоров и, по его словам, «поняла неотвратимость наказания и большой ошибочности своих шагов.

Он объяснил, что это должен быть именно диалог, а не ультиматумы.

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"Ради мира в Украине мы готовы общаться, чтобы это не было слишком поздно, потому что с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждым таким шагом, городом, где есть десятки захоронений, изнасилований и страданий, с каждым таким шагом возможности и желания относительно дипломатического решения этого вопроса теряется", — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев не распространять панические настроения относительно ситуации на фронте. Глава государства подчеркнул, что наши защитники делают все возможное для освобождения захваченных территорий, но не нужно требовать от них "ежедневных побед".

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