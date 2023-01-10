Война закончится на протяжении 2023 года: Подоляк исключил затягивание боевых действий

Затягивание войны было бы плохим сценарием для Украины, к которому так стремится Россия, сообщил Михаил Подоляк.

Война в Украине закончится в 2023 году и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом советник главы ОП сказал в интервью Василию Голованову, комментируя заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Отметим, шведский премьер считает, что война России против Украины может перейти в затяжную форму, но в ней время полностью на стороне Киева.

"Очень коротко и очень четко. Первое – война закончится в 2023 году, в течение 23-го года. Потому что для нас затягивание – очень плохой сценарий, очень плохой процесс", – прокомментировал Подоляк.

В то же время он отметил, что такой вариант был бы выгоден для РФ, которая "хочет подвесить войну". Для этого враг хочет существенно снизить интенсивность боевых действий.

"Для этого, кстати, они попробовали вот эту пропагандистскую, фейковую инициативу – "временное прекращение огня сделаем". Это как раз была попытка зайти в уменьшение интенсивности войны – то есть вы просто зафиксировали позиции", – объяснил советник главы президентского офиса.

Он продолжил, что после этого оккупанты планировать укрепиться на позициях на определенных территориях, стянуть туда резервы, мобилизованных, чтобы через два-три месяца зайти туда было бы крайне опасно.

"Нам с вами это не совершенно не нужно", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, по прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина сможет выиграть войну уже в 2023 году.

Карта войны за 10 января: в Соледаре и Бахмуте продолжаются ожесточенные бои

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.