Война закончится нашей победой, другого выхода просто нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что победа будет за Украиной, другого выхода нет.

По словам главы государства, любая война рано или поздно заканчивается дипломатическим путем. Однако, как завершится украино-российская война, Зеленский не прогнозирует.

Об этом украинский президент сообщил журналистам в украинском доме в Давосе в понедельник, 23 мая.

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"Я понимаю, что любая война заканчивается дипломатией. Она может привести к миру. Мир – это желание каждого нормального человека. Любая война должна завершиться миром. Чем закончится наша война? Давайте на это посмотрим объективно. Страданиями многих семей, потерей большого количества людей, большими потерями родных. Родителей, переживших своих детей. Она заканчивается слезами родных героев", — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что украинский народ так объединен, как никогда, потому что война идет на родной земле.

"У нас нет выбора, потому что мы не начинали войну. Мы живем на своей земле, нам некуда деться. И потому мы объединены, крепки, и потому мы воюем. Мы воюем за свободу. Никто не хочет отдавать свою жизнь, но украинцы ее отдают ради будущего. Убийство родных людей. Поэтому у нас нет другого выхода, и наша война закончится нашей победой", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, американский лидер Джо Байден написал статью о Зеленском для культового журнала TIME. В частности, в статье президент США отметил, что страны свободного мира вдохновлены примером Зеленского. Мировые лидеры стали более сплоченными, решительными и целеустремленными.

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