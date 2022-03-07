Война запустила процесс ликвидации самого путинского режима – Данилов

По его словам, будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным как всему миру, так и самой России.

В Украине в понедельник, 7 марта , начался 12-й день сопротивления армии Российской Федерации.

Так, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Вооруженные силы Украины, ТРО, Национальная гвардия, полиция, СБУ, разведка, пограничники, ГСЧС, медики, волонтеры и десятки тысяч других причастных к организации сопротивления делали и делают все, чтобы украинцы встретили это утро и продолжили справедливую борьбу.

"К сожалению, утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны. Российское руководство раньше времени и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень", — отметил Данилов.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны убежден, что будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и самой России, поскольку война с Украиной, кроме всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима.

"Никогда не сражайтесь с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем!", — подытожил Данилов.