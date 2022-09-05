Война затихает осенью: эксперт сказал, когда ожидать усиления боевых действий в Украине

Война в Украине с новой силой будет разгораться в следующем году.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

По его словам, больше всего потери оккупантов на востоке логичны, поскольку захватчики стремятся выйти на административные границы так называемых "Л/ДНР".

"Буквально через полтора месяца зайдут обильные дожди и двигаться по суше будет практически невозможно. Противник понимает, как и мы, что то, что они смогут сейчас отсечь, то и будет какая-то определенная линия разграничения после того, как существенно изменится погода. И это объясняет этот давление врага на этом плацдарме. Однако имею такой сдержанный оптимизм, что к сезону дождей, а следовательно к линии разграничения и больших артиллерийских дуэлей противник не сможет захватить этот плацдарм. На мой взгляд, война затихает на осень и с новой силой будет разгораться в следующем году, – объяснил эксперт.

Напомним, в Минобороны рассказали о длине линии фронта и где ВСУ имеют успехи.

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