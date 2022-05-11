"Война затягивается": в Минобороны предупредили, что при столкновениях с Россией будут паузы

"Война затягивается": в Минобороны предупредили, что при столкновениях с Россией будут паузы

В войне России против Украины на некоторых участках боевых действий последуют паузы.

В Украине война, начатая РФ, длится более 2 месяцев, а это значит, что она затягивается.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "LB".

"Если война затягивается, а два месяца — это уже затягивается, то технологические паузы нужны действительно всем войскам, потому что войска не могут бесконечно в одном режиме, если о нем мы говорим, наступать", — пояснила Маляр.

Она заметила, что не стоит расценивать паузы как какую-либо возможность. Они будут использоваться, например, для перегруппировки или завоза других войск.

"Поэтому эти паузы, безусловно, будут. Но это ведь не пауза по всей линии фронта, это происходит фрагментарно, то есть где-то происходит перегруппировка, где-то заводятся другие войска, которые находятся в активной фазе, в активных боях. И, собственно, сейчас они этим занимаются.Поэтому рассчитывать, что будет пауза, и это как-то можно использовать, — нет, пожалуй", — добавила Маляр.

Напомним, Маляр рассказала о быте российских оккупантов в Черниговской области.

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