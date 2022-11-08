Война зимой: генерал из США предположил, какая армия будет иметь преимущество и что будет с контрнаступлением ВСУ

Преимущество на поле боя зимой будет на украинской стороне, ведь ВСУ гораздо лучше к этому приспособлены.

Экскомандующий американской армией в Европе Бен Ходжес уверен, что, несмотря на одинаковые погодные условия зимой, российским военным будет гораздо труднее на фронте, чем украинской армии.

Такое мнение бывший командующий американской армией в Европе генерал озвучил в интервью 24 каналу.

"Я бы сразу полез в залитую водой траншею, окруженный такими же людьми, которые не хотят там быть, и в то же время понимая, что украинцы наступают. Это ужасная ситуация. А также осознание того факта, что начальству на меня плевать, и я не буду иметь того, что мне нужно", – сказал он.

По словам генерала США в отставке, преимущество на поле боя зимой будет на украинской стороне, ведь ВСУ гораздо лучше к этому приспособлены.

Что будет с контрнаступлением ВСУ

Ходжес уверен, что контрнаступление ВСУ замедлится по сравнению с тем, что было в сентябре. Он пояснил, что земля на юге Украины, когда намокнет, станет болотом, поэтому по ней будет очень трудно передвигаться.

"Но я уверен, что украинский Генштаб будет и дальше давить на россиян. Они не хотят оставить врагу никакого шанса для укрепления обороны или лучшей подготовки мобилизованных. Украинцы справятся с этим", — высказался американский военный.

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Война в Украине

Россия 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Военные русской армии начали наступление с севера, юга и востока. Путинская армия планировала захватить Киев и установить в столице марионеточный режим, но украинские защитники дают отпор оккупантам уже 258 дней (по состоянию на 8 ноября 2022 года).

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, на каких направлениях российские оккупанты понесут наибольшие потери. Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления, где враг несет огромные потери. Это эпицентр русской войны сейчас, там идут самые жестокие, самые кровавые бои.

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