"Войной в окопах мы победы не добьемся": генерал назвал путь к успеху на фронте

Лучшая оборона в войне – ведение наступательных действий, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Об этом сообщает Military Media Center.

Тарнавский отметил – чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия.

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"Лучшая оборона – это ведение наступательных действий. Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть", – рассказал бригадный генерал.

"Войной в окопах мы победы не добьемся", – подчеркнул он.



Командующий группировкой войск "Таврия" пояснил, что такие наступательные действия позволяют украинским военным изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель из первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации. Ведь война – это хитрость умноженная на обучение личного состава", – отметил Тарнавский.

Напомним, в начале января глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов анонсировал, что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление "по всей Украине – от Крыма до Донбасса". Буданов также предупредил, что бои в марте будут "самыми жаркими".

Накануне президент Владимир Зеленский проинформировал, что для проведения наступательных действий Украине сейчас нужно 300-500 танков.

В то же время Россия готовит новое наступление на Украину, которое может произойти через один-два месяца, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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