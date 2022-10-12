Войной в Украине руководил Путин: эксперт объяснил, зачем в России назначили Суровикина

Впервые с 24 февраля в России назначили руководителя так называемой "специальной военной операции". До этого момента войной, которую развязала РФ против Украины, руководил сам Путин.

В России решили назначить руководителя так называемой "СВО", поскольку Путин с ней не справился.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Впервые за все время военной компании, от 24 февраля, официально объявлен руководитель "специальной военной операции". До этого мы никак не могли понять, кто управляет. А руководил Путин. Почему? Потому что операция шла по плану. То есть когда операция носила победный характер: был захват земель и хоть медленное, но приближение победы, все ниточки вели к Путину. Лавровый венок победителя должен был надеть себе на голову Путин. А вот сейчас, я так думаю, в Кремле начали понимать, что реальная война проиграна”, — подчеркнул Олег Жданов.

Также он добавил, что в российском Генштабе уже открыто говорят, что российская армия потеряла наступательную способность, а на днях может потерять и оборонную.

“Поэтому и назвали того, кто руководит “специальной военной операцией”. И если она провалится, а все идет именно к этому, то Путин здесь ни при чем. Генерал Суровикин не справился, надо лишать звания”, — подчеркнул военный жданов.

Напомним, что в Кремле отчаянно ищут переговоры с Украиной, ведь те проблемы, которые возникли в РФ, "где-то в феврале сломают им позвоночник в ноль".

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