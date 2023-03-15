"Войну можно остановить сегодня": генерал Милли заявил, что Путин не победит Украину

Милли считает, что Путин больше не может добиться своей политической цели в войне против Украины.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обратился к Путину. Американский военный подчеркнул, что диктатор не сможет достичь своих целей, а потому призвал его остановить войну.

Об этом он сказал 15 марта на брифинге по итогам "Рамштайн-10".

Милли считает, что Россия бросает в лобовые атаки неподготовленных окупантов. Он подчеркнул, что Россия ежедневно совершает против Украины ужасные преступления, украинцы никогда не сдадутся, потому что защищают свою землю.

"Для мира очевидно, и это должно быть очевидно для Путина, что политические цели, которые Путин намеревался достигнуть 384 дня назад, больше не достижимы путем продолжения этой войны. Путин может прекратить эту войну, и может сделать это сегодня. И он должен это сделать", – добавил Милли.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

Также министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна-10" считает, что у России заканчивается не только вооружение, но и друзья, а между тем антипутинская коалиция увеличивается.

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