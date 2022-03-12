Войну с Украиной поддерживают только Путин и Шойгу, генералитет против — разведка

По словам Кирилла Буданов, россияне в Украине понесли страшные потери, которых еще никогда не было.
В результате боевых действий в Украине 18 батальоно-тактических групп России потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украина 24".
"Таким образом, в общей сложности 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", — отметил Буданов.
По словам разведчика, из-за поражения в Украине у военно-политического руководства России начались большие проблемы. Сейчас только два человека выступают за продолжение войны с Украиной – Путин и глава Минобороны РФ Шойгу.
"Все остальные так или иначе пытаются это остановить. Кто активнее, кто молча, иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в основном выступает против", — говорит начальник ГУР.
Ранее Кирилл Буданов заявил, что РФ рассматривает два варианта ядерного шантажа.
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