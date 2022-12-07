Войну все меньше поддерживает молодое поколение россиян – Генштаб

Россияне смущаются из-за больших потерь.
Все меньше молодежи России хочет продолжения войны.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Рост количество погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные СМИ. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян. В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. в связи с этим продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, когда в РФ станут известны реальные потери на войне, произойдет социальный взрыв.
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