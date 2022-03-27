Войну затягивает Путин и его окружение — Зеленский

Гаранты ничего не будут подписывать, пока в Украине стоят войска.

Для того чтобы провести всеукраинский референдум, Россия должна вывести свои войска, а Путин затягивает этот процесс.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью российским СМИ.

"Будут ли участвовать в референдуме беженцы, покинувшие Украину? Конечно. У нас есть заграничные участки — все это работает, и на выборах это все было, на выборах президентских, парламентских — все везде работает. Я с этим не вижу проблем. Но до этого момента наши люди… <…> У нас сейчас 90% населения хочет вернуться в первый день окончания выстрелов, потому что в большинстве своем мужики вообще никуда не уехали.Уехали женщины и дети. нас с президентом Путиным Гаранты ничего не будут подписывать, если у нас стоят войска Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение…

Ибо… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-нибудь говорить, если стоят войска? Кто что-нибудь подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому нельзя ожидать изменений в законе. Поэтому когда российская сторона [говорит] давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки... Не глубоко понимающие политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме... Считаю беспредметной встречу в Беларуси, России, Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они более политически беспредметны. Это три конфликтующих стороны на сегодняшний день, так или иначе. Поэтому: вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранти все подпишут и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а затем изменения в конституцию", – отметил Зеленский.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы Украине. В ОПУ подчеркнули, что украинская сторона придерживается принципиальных позиций в переговорах. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины.

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