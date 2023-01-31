"Войны можно было бы избежать": Джонсон упрекнул страны Запада в недостаточной смелости в поддержке Украины

Джонсон отметил, что теперь НАТО есть чему поучиться в украинцев.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подверг критике страны Запада за нерешительность в вопросе поддержки вступления Украины в НАТО, что привело к "наихудшей войне в Европе за последние 80 лет".

Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в колонке для The Washington Post.

Экс-премьер высказал мнение, что диктатор РФ Владимир Путин напал на Украину, потому что считал, что страны Запада "не очень серьезно относились к защите Украины". По словам Джонсона, полномасштабного вторжения России можно было бы избежать, если бы страны последовательно и смело вели Украину в НАТО.

"Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — этой полной катастрофы можно было бы избежать", — пишет Джонсон.

Джонсон заявил, что страны Запада годами использовали дипломатическую двусмысленность по теме НАТО и Украины – "и это закончилось полной катастрофой". Джонсон отметил, что из-за этого сейчас идет "худшая война в Европе за последние 80 лет".

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "избирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс – потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето. Результат – самая плохая война в Европе за последние 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний", — пишет он.

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Борис Джонсон добавил, что поддержка членства в НАТО в Украине очень высока, и 83% украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса. В этом контексте он заявил, что "украинцы должны получить все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее", ведь сейчас "не НАТО могло бы учить украинцев, как вести войну – на самом деле есть много того, чему они (украинцы) могли бы научить нас".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина, преодолев российскую агрессию, станет членом НАТО на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля.

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украину необходимо обеспечить необходимым вооружением, в том числе тяжелой техникой, чтобы страна победила в развязанной Кремлем войне. По его словам, в интересах НАТО гарантировать победу Украины, ведь если диктатору Владимиру Путину все сойдет с рук, другие авторитарные режимы будут использовать силу для достижения своих целей.

В свою очередь бывший командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал США и западных партнеров Украины серьезнее отнестись к предоставлению военной помощи Киеву для противостояния агрессии РФ.

Ранее зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич после решения Запада о поставках Украине тяжелого вооружения заявил, что США и НАТО подошли к "очень опасному пределу". Он угрожает "полномасштабным военным конфликтом в Европе".

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