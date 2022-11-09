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"Войны не будут решены инфантильной логикой оружия": Папа Римский удивил новым одиозным заявлением об Украине

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1305
Время на прочтение
1 мин
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"Войны не будут решены инфантильной логикой оружия": Папа Римский удивил новым одиозным заявлением об Украине

Фото: Getty Images

Папа Римский, после того как говорил о "русском гуманизиме", не перестал удивлять цивилизованный мир одиозными заявлениями.

Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции обратился к верующим и заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия".

Об этом пишет издание Nova. Новости.

Понтифик призвал украинскую и российскую стороны "выбрать путь встречи".

"Я думаю о безумной войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", — сказал Папа Римский.

Во время недавней поездки в Бахрейн Пантыфик вновь акцентировал внимание на необходимости практики приветствия диалога.

Что известно о заявлениях Папы Римского

Несколько дней назад Папа Римский сказал, что русские — "великий народ", что он уверен в их "гуманизме". Также он вспомнил Достоевского, который якобы "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

На это сразу отреагировали послы Украины в Ватикане и США, критикуя высказывания понтифика. Впоследствии Папе Римскому передали осколок российской мины, разрушившей храм в Ирпене.

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Дата публикации
Просмотры
1305
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