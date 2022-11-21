"Войны похожи на своих хозяев": Невзоров объяснил, почему Путин устраивает массированные атаки Украины

Экс-депутат Госдумы, российский публицист и блогер Александр Невзоров объяснил, почему Путин устраивает массированные бомбардировки Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Войны похожи на своих хозяев, как собаки похожи на своих владельцев. И война при всем отвращении этого события тоже бывает благородной и звонко красивой, когда противники демонстрируют удивительное великодушие, удивительное понимание боли друг друга. Я уже не говорю об Освальде Бельке, немецком пилоте времен Первой мировой войны, не говорю о кондотьерах Италии, знаменитом Эторре Фьерамоске, прославившемся немыслимым великодушием к противнику. Были римские примеры. Но путинская война – такая же трусливая и подлая, такая же бессмысленная, как хозяин этой войны. Это слепок с его сущности. И мы видим, что, например, бомбардировка (ред. - 17 ноября) – это уже не война. Это пролонгация персональной агонии Путина. Это просто желание еще несколько дней, еще несколько часов поцарствовать. ", — считает Невзоров.

Он добавляет, что такими атаками Путин уничтожает репутацию всей РФ.

"Потому что тактически, стратегически это не только бессмысленно, это еще один способ и так невероятно сплоченный, невероятно отважный, невероятно готовый к любым испытаниям украинский народ объединить, сплотить и, в общем, лишить всякой жалости к противнику и всякого уважения к России. Понятно, что сейчас Путин уже не свою репутацию прожигает. Остались только так называемые остатки, жалкие крохи, огрызки репутации России. И он эту репутацию тоже добивает, демонстрируя, что это страна-бандит, страна-террорист", — отмечает российский блогер.

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Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что цель российских массированных атак — оставить Украину в блекауте, чтобы склонить Зеленского к переговорам и временному так называемому перемирию, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения.

В то же время, украинская разведка предупредила, что россияне в ближайшее время планируют провести ряд терактов на объектах критической инфраструктуры на территории Беларуси, в частности, на местных АЭС. Традиционно оккупанты ответственность за теракты планируют переложить на граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут "переодеты в белорусскую военную форму".

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