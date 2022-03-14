Войска агрессора боятся прямого столкновения с ВСУ – военный эксперт

Российские войска не могут противостоять ВСУ в прямом бою.

На 19 день войны командование русских войск решило почти полностью изменить тактику ведения боя. Оккупанты стараются не вести активных боевых действий.

Вместо этого агрессор продолжает обстреливать жилые кварталы крупных городов. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Жданов в эфире 24 канала.

Оккупанты просто боятся прямого боевого столкновения с ВСУ, поэтому они полностью сосредоточились на объектах гражданского фонда и мирном населении. Россияне уверены, что чем больше они уничтожат мирное население, тем быстрее они дойдут до победы. Теперь мы наблюдаем агрессивное поведение русских солдат в сторону обычных людей без оружия.