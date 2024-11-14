Войска Ким Чен Ына уже участвуют в войне в Украине: детали от США и Южной Кореи

Эффективность войск КНДР на фронте будет зависеть от интеграции в русскую армию.

Войска Северной Кореи развернули боевые действия вместе с российской армией в Курской области. Это подтверждают разведки Южной Кореи и США отдельно друг от друга.

Об этом сообщает KBS, а также стало известно с брифинга в Госдепартаменте США.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября подтвердила, что "северокорейские войска, развернутые в России", уже участвуют в боевых действиях после завершения их подготовки и постепенного развертывания на поле боя.

"Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено", — говорится в сообщении.

Кроме того, Государственный департамент США Ведант Патель заявил, что на востоке РФ развернули более 10 тысяч северокорейских военных. Большинство из них сейчас переместились в западную часть Курской области, "где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками".

"Однако успех России на поле боя с использованием войск КНДР будет в значительной степени продиктован тем, насколько хорошо россияне смогут интегрировать их в свою армию", — подчеркнул политик.

По его словам, оккупанты РФ обучали солдат КНДР расчищать траншеи, работать с артиллерией, дронами и подготовили к операциям на передовой. Однако основными проблемами пребывания войск КНДР на войне могут стать языковой барьер, командование, управление и связь.

Заметим, что до сих пор Москва и Пхеньян официально не подтвердили отправку северокорейских военных в Россию.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что на территорию России для участия в ее войне против Украины прибыло более 10 тысяч солдат из Северной Кореи. В то же время "значительное количество" находится в прифронтовых районах.

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