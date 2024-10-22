Войска Ким Чен Ына в Украине: The Guardian оценил, куда РФ может бросить солдат

Россия может отправить северокорейских военных на зимние штурмы Покровска в Донецкой области или на другие важные участки фронта на востоке Украины.

Такую версию приводит The Guardian.

Сотрудник ведущего аналитического центра Британии The Royal United Services Institute Сэм Кренни-Эванс считает, что сдавать кем Чен Ина могут выполнять самые разные задачи – от материально-технического обеспечения на линии фронта до работы в тылу или внутри РФ. Кроме того, их могут отправить на тренировки для получения боевых навыков.

Guardian пишет, что этот союз принесет России и Северной Корее также и политическую выгоду, ведь он укрепляет "ось потрясений", в которую входят также Иран и Китай. Эти четыре страны стремятся бросить вызов западному военному доминированию. Также исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что Москва оказывает Пхеньяну политическую поддержку, которую раньше мог оказать только Пекин. Кроме того, РФ может передать своему союзнику ракетные и подводные технологии.

Между тем, разведка Южной Кореи отмечает, что с августа КНДР отправила РФ 70 грузов с боеприпасами – около 8 миллионов единиц, включая важные для агрессора 152-мм и 122-мм снаряды.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназа.

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