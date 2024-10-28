Войска КНДР и РФ готовятся к наступлению в Курской области: NYT назвала сроки

Северокорейские солдаты могут участвовать в наступлении РФ на Курщине.

Вероятно, военные Российской Федерации и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заместителя командира 61-й механизированной бригады подполковника Артема Холодкевича.

"Они (украинские командиры – Ред.) предупредили нас о нападении в ближайшем будущем. Возможно, в ближайшие несколько дней", – рассказал он.

Кроме того, один неназванный украинский офицер рассказал NYT, что для бойцов ВСУ уже выпустили украинско-корейский разговорник, чтобы призывать солдат из КНДР сдаваться в плен.

Напомним, по информации NYT, в Курскую область Россия планирует перебросить 5 тысяч военных из КНДР, вероятно, принадлежащих к "элитному" подразделению.

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