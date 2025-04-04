Войска КНДР могут появиться уже в Украине: СМИ проанализировали, что на это указывает

Войска КНДР / © Associated Press

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На территории Украины зафиксировали северокорейские пушки «Коксан», что является тревожныи сигналом политической эскалации. Это может свидетельствовать о подготовке непосредственного участия сухопутных войск КНДР в боевых действиях на украинской земле.

Об этом пишет ZDF.

26 марта появилось видео с тем, как некоторые пушки типа «Коксан» транспортируются по железной дороге в северную часть Крыма. Эти 170-миллиметровые пушки уже сыграли немаловажную роль в атаках на украинские войска в районе Курского плацдарма.

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До этого времени сухопутные войска КНДР действовали исключительно в пределах границ России — преимущественно в Курской области. Хотя северокорейские баллистические ракеты типа KN-23 иногда запускались по украинским городам, до сих пор не ясно, осуществлялись ли эти пуски с территории самой РФ, или с временно оккупированных территорий Украины.

«Фиксация пушек „Коксан“ на территории Украины — тревожный сигнал политической эскалации. Это может свидетельствовать о готовящемся непосредственном участии северокорейских сухопутных войск в боевых действиях на украинской земле», — говорится в сообщении.

Угрозы от пушек «Коксан»

У пушек «Коксан» дальность стрельбы до 40 км при использовании обычных боеприпасов и до 60 км — при использовании реактивных снарядов. Если эти системы будут размещены в районе Запорожья, где уже было визуально подтверждено их присутствие, этот город и Херсон попадут в зону действия тяжелой артиллерии.

Отмечается, что осады Киева, Харькова и Мариуполя уже продемонстрировали, насколько разрушительным может оказаться продолжительный артиллерийский огонь по большим городам.

Признаки новой российской наступательной операции?

Украина уже неоднократно предупреждала, что Россия готовит масштабное весеннее наступление, которое может начаться сразу на нескольких участках фронта. Текущая переброска артиллерии «Коксан» через Крым, вероятно, является частью этих подготовительных действий.

Когда эти системы будут развернуты на оккупированной территории Украины, существует высокая вероятность, что и северокорейские войска там появятся вскоре.

Учитывая, что Курский плацдарм практически полностью возвращен под контроль России, можно предположить, что Москва планирует привлечь сухопутные войска КНДР уже непосредственно на оккупированных украинских территориях. Перемещение пушек «Коксан» выглядит как этап подготовки к этому шагу.

К слову, в середине марта военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский выразил мнение, что военные из Северной Кореи, которые вместе с россиянами давили на ВСУ на Курщине, могут зайти на Сумщину.