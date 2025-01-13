Штурм продолжался с утра до самой ночи.

Воины Сил специальных операций ВС Украины отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них взорвал себя гранатой.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Солдаты КНДР на Курщине взялись штурмовать, ССО уничтожили 18 бойцов

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Как отмечают в ведомстве, под утро выдвинулась группа зачистки ССО, наткнувшаяся на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.

"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и взорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он взорвал себя. Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро ушли из зоны поражения. Никто не пострадал", — констатировали бы.

Ранее Южнокорейское разведывательное агентство оценило потери КНДР на войне России против Украины. Не менее 300 северокорейских солдат были убиты, еще около 2700 получили ранения.

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