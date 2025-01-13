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Войска КНДР на Курщине пошли на штурм: ССО уничтожили 18 бойцов (видео)

Войска КНДР на Курщине пошли на штурм: ССО уничтожили 18 бойцов (видео)

Пленный солдат КНДР.

Штурм продолжался с утра до самой ночи.

Воины Сил специальных операций ВС Украины отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них взорвал себя гранатой.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Солдаты КНДР на Курщине взялись штурмовать, ССО уничтожили 18 бойцов

Солдаты КНДР на Курщине взялись штурмовать, ССО уничтожили 18 бойцов

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Как отмечают в ведомстве, под утро выдвинулась группа зачистки ССО, наткнувшаяся на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.

"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и взорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он взорвал себя. Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро ушли из зоны поражения. Никто не пострадал", — констатировали бы.

Ранее Южнокорейское разведывательное агентство оценило потери КНДР на войне России против Украины. Не менее 300 северокорейских солдат были убиты, еще около 2700 получили ранения.

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