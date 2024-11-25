Максим Жорин рассказал, несут ли войска Северной Кореи угрозу Украине

Если бы КНДР не отправила своих военных, Россия смогла бы добрать такое количество самостоятельно

По данным украинских властей на Курщине сейчас находится 11 тысяч северокорейских солдат, и уже есть информация о первых боестолкновениях. Однако это количество военных КНДР не несет большой угрозы украинским войскам.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью NV.

"Что касается корейцев, то я не вижу большой угрозы в них как в пехотинцах. 10 000? Но мы воюем против огромной страны, в которой 10 000 военнослужащих — это вообще ничего. Не было бы этих, они бы своих добрали", — считает он. Жорин.

Однако военный видит угрозу в решимости партнеров России в поддержке "корпорации зла", воюющей против Украины.

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"Они не беспокойство друг другу передают, а осуществляют реальную поддержку, и это происходит совершенно открыто, они не стесняются. На фоне этого наш альянс выглядит немного хилым и импотентным, вот что для меня гораздо неприятнее, чем какой-то кореец в окопе", – говорит он.

Заместитель командира 3-й ОШБ считает, что встреча с корейцами на поле боя была бы полезным опытом в боевой жизни ВСУ.

"Уверен, что все же это не очень подготовленные пехотинцы. Конечно, они перенимают сейчас опыт у россиян, готовясь к боевым действиям у себя", – говорит Максим Жорин.

Кроме того, военный заявил, что в будущем ничего не мешает России применять солдат КНДР уже на территории Украины.

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"Что им мешает? Санкции против Северной Кореи? Это даже звучит смешно. Им все равно, они делают то, что хотят. У них нет тревоги по поводу того, а как на это отреагирует Запад, потому что Запад раз не отреагировал, второй не отреагировал... Они с удовольствием наблюдают за постоянными спорами о том, давать ли нам оружие, не давать ли, сколько давать и когда. В настоящее время они плодотворно сотрудничают, снаряды едут, ракеты едут, пехота уже там», – подчеркнул Жорин.

Кроме этого Максим Жорин высказался об идее расформирования ТЦК. Он констатировал, что сегодня мы действительно можем наблюдать несправедливый подход к мобилизационному процессу.