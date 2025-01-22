Войска КНДР не спасут: министр рассказал о главной слабости Путина

Северокорейские военные не прекращают движение на поле боя даже под огнем.

Северная Корея активно помогает России в ее войне против Украины, что становится новым фактором, настораживающим мировое сообщество. КНДР поставляет России боеприпасы и технику, что свидетельствует о серьезной слабости Путина и истощении его ресурсов.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргуса Тсахкны для 24 канала.

Тсахкна подчеркнул, что присутствие войск Северной Кореи в Европе является стратегической ошибкой, поскольку она расширяет конфликт, делая его глобальным. Впервые в истории войска КНДР приближаются к границам НАТО, что ставит под угрозу стабильность всего региона. Это также изменяет самую сущность российско-украинского конфликта, превращая его в гораздо более масштабную угрозу для международной безопасности.

"Если впервые в истории привезти активные войска Северной Кореи в Европу всего в нескольких сотнях километров от границы НАТО и ЕС, это изменяет суть этого конфликта и этой агрессии", – сказал он.

Хотя количество северокорейских военных незначительно, сам факт их участия в боевых действиях на стороне России должен привлечь США и Европу. Поддержка КНДР является частью двустороннего соглашения между Северной Кореей и Россией и может стать прецедентом для дальнейших шагов по эскалации конфликта.

Напомним, войска Северной Кореи, которые были направлены для помощи России в войне против Украины, понесут очень высокие потери и закончатся к середине апреля 2025 года, если ситуация не изменится.

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