Войска КНДР получили новую задачу в войне против Украины: подробности

КНДР военные / © Associated Press

Реклама

Генеральный штаб Украины сообщил об опасной эскалации: северокорейские военные, дислоцированные в Курской области РФ, начали напрямую координировать удары по Украине. Это первый официально зафиксированный случай, когда солдаты КНДР содействуют наступательным операциям на суверенной территории Украины.

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Если раньше основная роль войск КНДР заключалась в выполнении функций пехоты в боях на территории Курской области, то теперь их задачи изменились.

Реклама

Как заявили в Генштабе, операторы беспилотных воздушных систем (БПЛА) из КНДР теперь активно помогают российским силам. В частности, они координируют удары по реактивным системам залпового огня (РСЗО) по украинским позициям в Сумской области.

Присутствие северокорейских войск в Курской области уже обошлось Пхеньяну очень дорого. По имеющимся данным, силы КНДР понесли более 6000 потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск.

Это составляет более половины от общего числа военнослужащих (около 11 000), которых КНДР первоначально развернула в Курской области.

Полигон для Пхеньяна

Эксперты считают, что Пхеньян сознательно уходит на такие потери, преследуя собственные цели. КНДР, скорее всего, стремится использовать возможности, предоставляемые конфликтом, для улучшения собственных боевых возможностей.

Реклама

По сути Россия предоставила Ким Чен Ину полигон для тренировки своих солдат и совершенствования навыков в современной войне, в частности мастерства владения БПЛА.

Напомним, на Западе продолжаются дискуссии о возможных сценариях завершения войны в Украине. Некоторые эксперты предполагают, что конфликт может затянуться еще несколько лет.

По его словам эксперта, такая перспектива неприятна для украинцев, но реалистичная, ведь Путин не отказался от своих целей и его нужно победить.

Он также отметил, что Европа постепенно осознает масштаб угрозы и наращивает поддержку Украины, однако производственные мощности Запада еще не отвечают потребностям современной войны. Райан подчеркнул, что для ускорения победы Украине нужна постоянная военная и экономическая помощь от союзников.