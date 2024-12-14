Войска КНДР понесли первые потери на Курщине и с перепуга надвохсотили "кадыровцев" — детали от ГУР

Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Войска КНДР понесли первые потери на Курщине и с испуга "надвохсотили" кадыровцев.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Государство-агрессор россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Курщине, в частности ― в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск из России. Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери вследствие успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины", ― говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

"Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих", ― сообщила военная разведка.

В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер, отмечает ГУР.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат ― восемь убитых "кадыровцев", ― сообщает ГУР.

Военная разведка напоминает, что на территории России находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим ― для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российские солдаты и офицеры проверяются фсбшниками, изымаются телефоны и другие устройства.

Ранее сообщалось, что военные из Северной Кореи уже пошли в бой против Украины. Отмечается, что они мотивированы и хладнокровны.

ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР

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