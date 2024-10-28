Войска КНДР примут участие в войне против Украины: что известно

Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Однако это количество не является окончательным.

Северокорейские войска в войне против Украины

Северная Корея участвует во вторжении России в Украину. Как сообщал 4 октября Kyiv Post, в результате ракетного удара по оккупированной территории Донетчины погибли 20 военных. Среди них были шесть военных из КНДР. Впоследствии, 12 октября, американское издание Washington Post сообщило, что несколько тысяч солдат КНДР проходят обучение в РФ и могут попасть на войну против Украины до конца года. На следующий день украинское партизанское движение "СРОК" ("Смерть российским оккупантам и коллаборантам") заявило, что его представители установили местонахождение военнослужащих КНДР в оккупированной части Донбасса.

Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября заявил об имеющихся доказательствах того, что северокорейские войска находятся в России и пока неизвестно, что они там будут делать, информирует Interfax-Украина.

Полигон в России, где тренируются войска КНДР/Фото: OSINT-сообщество "КиберМука"

Впоследствии, 28 октября, стало известно, что военные КНДР совместно с россиянами готовятся к наступлению в Курской области.

Президент Зеленский о войсках КНДР в Украине

17 октября на пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский заявлял, что россияне намерены подготовить около 10 тысяч северокорейских военных и привлечь их к войне в Украине.

Впоследствии, в своем вечернем обращении 26 октября он сообщил, что Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. По словам Зеленского, в Москве настроены на продолжение агрессии, и именно поэтому они пытаются увеличить оборонное производство за счет обхода санкций и взятия в союзники Северной Кореи.

"В Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому все больше берут в союзники Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины.

Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор.

Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого слишком мало — конкретные шаги нужны", — отметил гарант государства.

По словам Зеленского, уже 27-28 октября первые военные из Северной Кореи будут сражаться в зонах боевых действий на войне в Украине. Глава государства назвал эти действия "очевидным эскалационным шагом России", а заявления Москвы, звучавшие на саммите БРИКС в Казани — "дезинформацией".

Что говорят в украинской разведке

Начальник Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone подтвердил наличие военных КНДР в России и отметил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев тренируются на востоке страны-агрессора.

"Они будут готовы (воевать в Украине, — ред.) 1 ноября", — сказал TWZ генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы, сказал Буданов. Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями (об этом позже). Куда пойдут оставшиеся северокорейские войска, неясно, добавил он.

По данным Главного управления разведки Украины (ГУР), 27 октября наемников из КНДР заметили российские полицейские. Военных, которых перевозили в гражданских грузовиках, остановили на трассе Курск-Воронеж. У водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Помощь Украине со стороны Южной Кореи

В ответ на то, что КНДР отправила своих солдат воевать на стороне РФ, Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину.

По информации Newsweek, Сеул рассматривает такую возможность. Южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги перевода, если северокорейские солдаты будут захвачены в плен. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях КНДР.

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В частности, Южная Корея рассматривает возможность посылать оружие непосредственно в Украину, отменяя политику запрета летальной помощи находящейся в состоянии войны стране. Сеул частично обеспечивает американские поставки. Если бы артиллерийские снаряды Южной Кореи поставляли непосредственно в Киев, это означало бы, что две крупнейшие артиллерийские силы мира — Сеул и Пхеньян — участвуют в войне.

Реакция НАТО и Запада

Генсек НАТО Марк Рютте также подтверждает наличие северокорейских военнослужащих в России, в частности, он отметил, что их направляют в Курскую область в войне против Украины.

Об этом он заявил 28 октября в штаб-квартире НАТО по итогам встречи членов Североатлантического Совета с высокопоставленными представителями национальной разведки Южной Кореи, сообщает Укринформ.

"Сегодня я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были направлены в Курскую область. Такое применение северокорейских войск, во-первых, означает существенную эскалацию в привлечении КНДР в российскую преступную войну. Во-вторых, это является еще одним нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Третье — это является опасным расширением российской войны", — подчеркнул глава Альянса Рютте.

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Генеральный секретарь заявил, что НАТО призывает Россию и КНДР остановить подобные действия немедленно. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу для безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и для евроатлантической безопасности.

Заметим, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит со специальным заявлением о том, что войска Северной Кореи сейчас находятся на территории РФ и могут быть задействованы в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию заявил, что участие военных КНДР в войне против Украины приводит к эскалации конфликта, пишет Le Monde. По словам Шольца, ситуация достаточно серьезная и вызывает большую обеспокоенность.

Как заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Тернер, если войска КНДР вторгнутся в Украину, Соединенные Штаты Америки должны серьезно рассмотреть возможность предпринять прямые военные действия против северокорейского войска, передает The Hill.

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